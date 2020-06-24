美國貿易代表署周二表示，將考慮針對法國、德國、西班牙與英國等價值31億美元進口商品加徵新關稅。正值中美貿易戰煙硝未散，美國此舉又加劇它與歐盟的貿易緊張。

根據美國貿易代表署發布的最新通知顯示，它正考慮對歐洲飛機、優格、冷凍火腿、橄欖、啤酒與其他產品課徵新關稅。去年10月世界貿易組織才准許美國對歐盟價值75億美元產品課稅，影響所及包括歐洲飛機零件與奢華品等，在當時也被視是美國總統川普的一大勝利。

(工商 )