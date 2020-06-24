吳念軒、蔡瑞雪、李銘忠主演《違反校規的跳投》，24日官方釋出最新角色介紹預告，男主角吳念軒飾演罹患罕見疾病「馬凡氏症」卻夢想打籃球的熱血高中生，為符合瘦高外表特徵，他近期停止健身，除了號召男演員私下練球、跑到新生橋下報隊街頭籃球加強球技，還和宋偉恩在大安森林公園夜訓到凌晨3點。

吳念軒坦言，拍籃球戲要克服體力問題，他希望藉此養成運動習慣，不過因為一運動就會臉紅和流汗，若導演要求重拍的話會不連戲，也是他最大挑戰。

《違反校規的跳投》蔡瑞雪（左）片中為吳念軒特訓體能，期許他能加入籃球校隊。（七十六号原子提供）

蔡瑞雪劇中飾演球隊經理，她為此特地健身，笑說一圓高中時夢想，劇中他為了幫助體能不佳的學弟吳念軒加入籃球隊，特別幫他單獨集訓，至於兩人如何培養對戲默契，她透露兩人有很多共同話題，「我們都喜歡攝影，講話也很直接，馬上就變熟」。

李銘忠片中詮釋不苟言笑的魔鬼教練，他透露小學時曾參加過籃球校隊，但不是因為籃球夢，「是因為班上男同學都參加，我也誤打誤撞莫名加入籃球隊」，雖運動細胞不錯，但他從未和哥哥李銘順一起打過籃球，他回想「小時候在家附近跟哥哥及他朋友一起踢足球，沒想到被他踢一球直接打中臉」，讓他印象深刻至今。劇裡他也是蔡瑞雪父親，父女在片場會合拍搞笑影片，殺青後仍依舊保持聯絡關心近況，感情不錯。

《違反校規的跳投》7月17日起每週五晚間5點在myVideo上線，7月17日首播一次連播2集，之後每星期同一時間播岀1集。

《違反校規的跳投》吳念軒片中飾演「只能上場10分鐘的籃球員」，從小罹患遺傳性疾病「馬凡氏症」卻不放棄最愛的籃球。（七十六号原子提供）

《違反校規的跳投》以籃球運動為題材，找來7位顏值破表、平均身高185的小鮮肉男星演出。（七十六号原子提供）

《違反校規的跳投》蔡瑞雪（右）飾演籃球校隊經理，左為飾演籃球教練的李銘忠。（七十六号原子提供）

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