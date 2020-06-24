黃豪平日前主持網路節目《漂亮小姐姐》來到景美女中，找到一位曾獲得亞洲小姐「最佳笑容獎」的王喆，本人不僅說話輕聲細語、氣質出眾，還有雙無辜大眼，身材比例好到連黃豪平都驚呼：「妳腿也太長了吧」。兩人聊到選美比賽有個機智問答的環節，黃豪平現場出難題：「如果可以選擇，妳要選擇高薪不喜歡的工作，還是低薪喜歡的工作。」王喆表示自己會選擇從事喜歡的工作，原因是她認為一分工作如果自己不喜歡，就算薪水再高，會是種折磨。

王喆語出驚人地表示，希望未來的另一半是個完全沒有戀愛經驗的人，原因是害怕對方經驗老道，自己會容易受騙。她爆料景美女中有個特別的景像，居然有松鼠會趁學生開朝會的時候，偷偷從窗戶爬進來順手牽羊，把學生的早餐拎出教室，黃豪平替景美女中的女學生們打抱不平，認為這些松鼠太過猖狂，應該交由專業單位來處理。

王喆擁有甜美笑容。（風雅國際提供）

由於王喆的父母是台商，曾經在大陸生活12年的她，分享了兩岸生活用語上的差別，例如「打滴」是指叫計程車的用語；「麥克風」會稱話筒，真的是相當有趣的文化差異。主持人黃豪平問到比較喜歡哪一邊的生活時，王喆表示自己比較習慣大陸高壓的求學環境，很嚮往大家為共同的目標競爭、激烈的爭取，會讓人有種團結的感覺。

(中時 )