防疫破功？中央流行疫情指揮中心今（24）日表示接獲日本官方通知，一名從台灣返東京的20多歲女學生，於機場入境時被檢驗出新冠肺炎陽性確診，為無症狀感染者，恐在台染疫後返國。奇美醫院加護醫學部主任陳志金表示，目前日籍女學生染疫，有3種可能。

中央流行疫情指揮中心指出，目前已針對個案接觸者匡列140位對象，其中125位居家隔離，其餘做自主健康管理。但這名日本新增病例疑點重重，指揮中心表示，該案自2月底在台灣南部大學就讀，6月20日返國後被檢驗出確診，有很大機率顯示我國70幾天本土零確診已破功。指揮官陳時中說，一直都沒有排除台灣有社區感染的可能，如果資訊確認的話，該案屬於本土案例無誤。

醫師陳志金於臉書表示，「留台日本女學生回日本被檢驗陽性，可能性有三：

1.偽陽性2.在台灣被入境人士傳染3.在台灣被本土人士傳染」。但希望最好是「1.偽陽性」。

陳時中說，國外檢驗有些弱陽和假陽性（偽陽性）的狀況，目前就是要釐清數據。如果確認為陽性，要從國內疫調著手。另外，指揮中心發言人莊人祥指出，日本入境採「全面PCR篩檢」，目前正在詢問檢驗數據，看是否進一步釐清感染時間。個案有可能是「偽陽性」，亦有近期感染可能。

(中時電子報)