狙擊中概股聞名的做空機構渾水在今年成功獵殺瑞幸咖啡（Luckin Coffee），隨後在5月再度指控，在美掛牌的大陸現上教育企業「跟誰學」(GSX)營收有8成造假，這使得該公司股價一度崩跌，但之後股價又狂飆逾90%。渾水創辦人布拉克（Carson Block）不滿此狀況，聲稱這現象是對美國監管機構「比中指」。

據外國財經媒體報導，布拉克表示，大陸證監會應該會好好調查跟誰學，如果美國證監會不打算跟進，正好強化許多美國人認為該機關沒有好好監管在美掛牌上市企業的印象。

渾水表示，跟誰學有超過70%用戶是機器人，而且業務虧損擴大後，該公司股價仍不斷上漲，布拉克認為，是期權市場給跟誰學提供很多支撐力道，而非渾水提供的資訊不足以說服市場。

自4月2日爆出業績造假22億元人民幣後，瑞幸咖啡股價呈現斷崖式下跌，已崩跌逾8成。瑞幸咖啡周二收盤大跌12.26%，報2.79美元。

瑞幸造假事件，也掀開在美掛牌陸企財務狀況難以揭露的問題，美國證券交易委員會（SEC）與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）當時發出聯合聲明警告，投資人應該提防新興市場，尤其是陸企財務問題。

(中時電子報)