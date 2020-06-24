甘宇成、金宣兒、吳智昊、朴時妍等主演經典韓劇《能先接吻嗎》，於韓國開播後收視率節節領先，播映期間穩坐月火劇收視冠軍，金宣兒一開始就直球出擊，直接對甘宇成說「跟我做7次吧」揭開大齡男女戀情序幕，劇情寫實刻劃熟齡愛情，更引起社會高討論度。

金宣兒過去因演出《我叫金三順》走紅，素有「收視女王」封號，本次挑戰害怕孤單終老的失婚空姐安純真，演繹熟齡女子的厭世感，劇中大膽變身慾女勾引甘宇成，演技收放自如，真摯自然。甘宇成也拿出實力派演技，角色心境轉折詮釋到位，兩人還憑藉此劇獲得SBS演技大賞最佳情侶獎。

《能先接吻嗎》講述被同事搶走老公的失婚空姐安純真（金宣兒飾），遇上在感情中受挫決心孤身一人的廣告公司理事孫武漢（甘宇成飾）。早已對浪漫愛情不再抱有幻想的兩人，一直都是用著現實的態度面對生活，在誤打誤撞相遇之後，卻有著無法相愛的理由，但終究阻擋不了緣分的糾葛，情不自禁墜入愛河，故事亦從人物的獨居生活和安樂死等劇情探討老化、孤獨與死亡議題，劇情寫實又溫馨。7月1日（三）起每週一至週五晚間10點於中天娛樂台39頻道播出。

實力派演員甘宇成、金宣兒在劇中受到命運的牽引，情不自禁墜入愛河。（中天娛樂台提供）

南韓女星金宣兒在《能先接吻嗎》中飾演害怕孤單終老的失婚空姐安純真。（中天娛樂台提供）

(中時 )