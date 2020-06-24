米可白先前極力澄清婚變傳聞，近日在台視新八點檔《一個屋簷下》中和周孝安搭檔飾演愛情長跑14年的情侶，兩人是首度合作，為了要更加熟悉對方，米可白不顧人妻身份，透露會把和周孝安合照存手機，上戲前會「瞻仰」一下，讓周孝安相當緊張，反問米可白「老公不會看？」米可白笑回「不會」。

此外米可白還會摸周孝安胸肌、二頭肌，感受對方溫度，還形容是「很硬的枕頭」，讓周孝安直呼「一開始很尷尬，沒遇過這種女演員」，更爆料後來叫米可白要先通知一下再摸，「沒想到她都手先過來，嘴巴才說」，不過也大方說「如果這樣能夠讓入戲，那就摸吧！」

剛升格人妻的大牙和小7歲的盧彥澤戲裡擦出許多火花。（羅永銘攝）

但米可白仍有所矜持，戲中有不少頭靠肩、手勾手的互動戲碼，米可白雖頭靠周孝安身上，但身體卻離很遠，直笑說快「落枕」。新戲中挑戰從政女強人，兼顧智慧與美貌，米可白透露是一大突破，有參考不少女性政治人物問政影片。

日前剛升格人妻的大牙，戲中和小七歲的「暖男」盧彥澤擦出許多火花，巧的是盧彥澤和大牙老公阿廖師年紀相仿，但個性卻是一冷一暖，對戲時有不少有趣畫面。日前大牙和老公回高雄老家，公婆對她的狗狗呵護有加，宛如金孫般寵愛，幫牠削芭樂皮、打蘋果泥，讓大牙很緊張，原秉持「不婚不生」主義的她，坦言有生小孩念頭，但不會急著現在生。

米可白被爆料為融入戲狂摸周孝安胸肌，周孝安搞笑誇張翻白眼。（羅永銘攝）

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