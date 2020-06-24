三峽恩主公醫院為減少男性割包皮所造成的痛楚，推出最新的「一次性包皮環切吻合術」，包皮切割與縫合可以同時完成，手術過程不到5分鐘，相較傳統手術須費時近1小時，快速又便捷。醫師王炯珵表示該手術傷口復合時間僅須2周，可大幅減少患者不適感。

台灣許多男性飽受包莖、包皮過長之苦，無法有效清潔，導致龜頭、包皮發炎，輕則造成不適，重則影響生活，甚是可能增加性傳染病風險或造成陰莖癌。

恩主公醫院指出，日前有名45歲糖尿病患者，因為包皮過長，導致糖尿病併發龜頭包皮炎，身體越來越衰弱，還有頻尿、夜尿、勃起困難等問題，直到手術後才解決這些問題。

恩主公醫院表示，醫師看診遇到類似情形者，皆會建議割除包皮，但傳統割包皮手術不只疼痛，術後癒合也須近1個月，有些患者半夜都還會被痛醒，無法一覺好眠。

王炯珵指出，為提供患者更好的服務，院方推出「一次性包皮環切吻合術」，以同步切除與吻合的方式動手術，手術時間不到5分鐘，僅會造成輕微疼痛及微量出血，縫合釘約2周就會慢慢脫落，在照護上更方便。

王炯珵補充，並非所有包莖問題的男性都適合一次性包皮環切吻合術，若是包皮與龜頭無法分開者、凝血功能問題者，須另行與與醫師討論，再決定適合的治療方式。

(中時 )