上海有一名老翁，日前出門在外時，突然感到身體不舒服，下一秒在馬路上昏倒，這時一名年輕女子隨即上前替老翁施行CPR急救，過程一度因為焦急而落淚，女子搶救15分鐘影片上傳到網路，不僅被網友稱讚，女子身分也曝光。

女子不斷替老翁實施CPR(圖片取自/澎湃新聞)

22日下午大約2點多，一名穿藍色襯衫的老翁，身體感到不適後，隨即失去意識昏倒，當時街道上人來人往，老翁突然昏倒引起不少路人圍觀，也有人幫忙報警，但這位熱心女子出手援助，趕緊替老翁實施CPR，就怕錯過急救黃金時間。

這名頭戴漁夫帽的女子，跪在地上替老翁心肺復甦時，發現老翁仍然沒有恢復意識的跡象，焦急的哭出來，拚命喊「你醒醒啊」！且沒有放棄對老翁進行人工呼吸、與胸外心臟按壓，期間有民眾問是否應該將老翁扶起來，但女子似乎具備醫療相關知識，擔心老翁會二次傷害，因此建議不要隨意移動。

女子熱心助人的舉動網友狂讚，形容她根本是天使，根據外媒報導，女子姓唐、年齡23歲，就讀廣西桂林醫學院，目前是16級臨床專業五年制學生，事後唐女說，因為這是第一次實際搶救別人性命，很怕出差錯反而害到老翁，一時心急才會忍不住大哭。

(中時電子報)