異位性皮膚炎是1種過敏反應的症狀，常被誤認是「食物過敏」或「免疫力低下」導致，但其實多源於季節變化、壓力或是對空氣中的過敏原，如塵蟎、動物毛髮等產生過敏反應而誘發，僅少數因為食物過敏引起、身體太弱或免疫力差所導致。

許多人過敏常反覆發作，治療不得其法，現代醫學發現，身體之所以出現過敏症狀，源自於體內累積許多無法代謝的毒素，負責排出毒素的管道又受到阻礙，追根究柢，這與人體「微循環」系統暢通與否，實屬相關。

人體內的血液從心臟流入動脈、從動脈流入微血管，再從微血管流入靜脈，最終回到心臟的過程，我們稱之為「循環」，其中發生在微血管的循環，則稱為「微循環」。看似微不足道的微循環，實際上卻占了全身血管74%，一旦體內的微循環出現障礙、阻塞，供應給組織細胞的養分和氧氣就不足，新陳代謝緩慢無法正常運作，體內的廢物和二氧化碳無法排出體外，除了身體心臟、腦部、消化、肝腎等器官會出現異狀，而反映在皮膚則衍生發炎、過敏現象。

身體有如工廠，1個環節出問題就會連帶影響整體效能。當身體缺氧，耗能相對增加，心臟血管要加倍努力的輸送血液，脂肪組織和胰臟必須製造更多代謝荷爾蒙、升糖素、胰島素等來幫助細胞攝取血糖、血脂，而肝腎器官處理代謝體內廢物的工作量也大幅提升，身體必須利用更多免疫細胞處理損傷細胞，無形中大量消耗身體能量。

若將人體的大血管比喻為埋在城市地底下的自來水大水管，那麼微細血管就像是家裡的水龍頭，同理體內的微細血管的重要性，在於它是身體內氣體、物質唯一藉以循環交換之所在，舉足輕重。

隨著醫療科技發展，忙碌的民眾不須出門，在家也能緩解微循環不良的問題。現代人可以透過電磁脈衝原理改善身體循環，經由微弱跳動、特殊及多維信號裝置產生的電磁場，進而調節身體微循環的活絡與暢通。來自德國醫學科技的班默（BEMER）磁場物理治療儀台灣總代理畀馬公司方欽瑩總經理說明，經科學證明班默磁場物理治療儀能優化血液輸送到身體細胞的方式，尤其在毛細血管的作用上，能增加27%血管舒縮運動及29%微循環血流量，改善31%靜脈血液回流，並提高29%細胞氧氣利用率，降低身體因累積毒素導致的發炎、過敏等疾病產生。

人們常常因為小問題置之不理，等到累積成重大疾病時，往往已經錯失預防的先機。既然微循環如此重要，日常生活該如何維持呢？除了維持規律生活作息，飲食均衡和適度運動皆不可少，但對於忙碌的現代人常常力有未逮，建議可考慮透過物理治療儀的輔助，輕鬆在家促進微循環的暢通，讓身體常保健康狀態。

(中時電子報)