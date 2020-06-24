台南楠西梅嶺果樹專區歷經地方多年爭取，立法委員郭國文24日下午特別邀集農委會林務局以及市府農業局與在地果農座談。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

台南楠西梅嶺果樹專區歷經地方多年爭取，24日傳出好消息，在立法委員郭國文邀農委會林務局以及市府農業局與農民溝通後，林務局嘉義林管處處長張岱表示，目前盤點處約196公頃，應該核准沒有問題。

張岱於會中說明，台南楠西區出水段1及密枝段1032等27筆地號梅嶺果樹專區興辦事業計畫，目前盤點宜農牧用地約196公頃，且未涉保安林、以及環境敏感區位，而各機關審查也原則上同意，因此只要台南市政府依審查意見修正計畫書後只需函報農委會，應該核准沒有問題。

市府農業局森林及自然保育科楊錦樹科長則表示，會儘速在兩個月內依照審查意見修改計畫送審。

郭國文要求待市府修正計畫書函報農委會後，需儘速審核完成辦理林班地解編，讓梅嶺也能像奮起湖一樣，以專案來帶動發展，讓在地農民能安心耕種經營。

郭國文表示，自投入此選區服務後，梅嶺在地果農的訴求就已積極協處，去年年底也曾針對林業用地舉辦過一次公聽會，而當時就要求林業局幫忙果樹專區案的辦理。

後來在立法院質詢時，也以奮起湖專案為例子，盼梅嶺、甚至楠西、南化、玉井之芒果產地也能列入果樹專區。而此次再應梅嶺地方果農之託，再次邀請林務局與農業局針對果樹專區進度來說明。

在地組成的梅嶺果樹專區推動後援會則關心，過去所設置農舍、工寮如何處理，林務局亦表示在果樹專區核准後，轉由國有財產署管理，才會由國產署依規定來辦理相關處理手續。未核定前並不會有任何處理動作，大家可以安心。

郭國文最後說，很感謝各單位的協助，請農業局儘速修改送審，林務局儘速審核，期待這爭取將近十年的梅果樹專區能通過，解編林班地。後續甚至再提出芒果專區計畫，讓果農與在地休閒產業能安心經營。同時在這後疫情時期，能夠振興在地農業與觀光產業經濟。

(中時 )