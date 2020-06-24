台中市政府主導的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，於2015年12月23日獲台中市議會三讀通過；自該自治條例公布日起的4年內，業者須減少生煤使用量40％。另屬第一批減煤對象應自自治條例公布日起，4年內須減少生煤使用量40％。

環保局表示，三讀條文通過後，規定台中市內使用生煤或石由焦為燃料的公私場所固定汙染源，自該條例公佈日起，不再核發固定新汙染源生煤或石油焦使用許可證。

台中市政府從2018年2月27日起，陸續對台中火力發電廠，採取雷厲風行嚴加取締，分別查獲放流口(D04)硝酸鹽氮未符合放流水標準；台中發電廠貯煤場操作致逸散黑色煙塵，違反空氣汙染防制法第32條第1項第1款規定。

2019年11月29日經統計該廠全廠用煤量，已逾1104萬噸，已違反空氣汙染防制法第24條第2項、第4項、第28條第2項暨固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條、生煤、石油焦或其他易致空氣汙染之物質販賣或使用許可證管理辦法第10條及台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例第3條第4項後段規定，開罰300萬元。

2019年12月查獲台中發電廠M02、M03、M06、M07、M13、M14製程運轉中，仍有生煤持續使用，顯未完成改善；依台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例第3條第4項後段規定，開罰900萬元。

台中市政府強調，市長盧秀燕上任後，對台中火力發電廠，即依造《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，展開強力稽查，查獲水汙染及空汙累積至今共開罰13案，金額近1億500萬元，台電目前均已繳清。

(中時 )