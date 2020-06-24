國民黨昨天徵召高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選，立即啟動輔選，除了今天到高雄召開行動中常會為她造勢，黨中央臉書粉專今晚立即接力協助宣傳她的市政規劃及政見，介紹選舉主軸定位在「開啟高雄的年輕視角」。

國民黨粉專寫著，很多朋友對李眉蓁不熟悉，但是認識李眉蓁的人就會知道，她是土生土長的高雄女兒，雖然年輕，但已經連續擔任三屆高雄市議員，儘管這次從徵招到登記，時間僅僅兩天非常緊迫，但是李眉蓁已經提出了完整的市政規劃與政見，可見她對高雄市政非常熟悉，對高雄的未來也一直非常關心。

國民黨說，李眉蓁候把這次的選舉主軸，定位在「開啟高雄的年輕視角」，包括聚焦高雄產業結構調整速度緩慢、創新動能不足、人口外流、年輕人缺乏高薪發展機會，以及市府負債、基礎建設不足，重大建設不易推動等等問題，都是關注的焦點。

「建立『超值好產業』、創造『優質好生活』。」國民黨提出兩項重點說，要解決這些問題，高雄必須引進「旗艦型優勢產業」，推動與東南亞、東北亞及亞洲港灣城市的經貿合作，並針對大林蒲遷村及循環經濟園區的設立、仁武產業園區及橋科的開發，設立專案推動小組每月檢討進度，建立「超值好產業」。

同時也要打造優質的生活環境，為小孩打造美好未來，不但要持續推動雙語教育、完善多元托育、建構安全無毒城市，更要充分運用藝文音樂會展等場館設施，為高雄灌注創意設計、文化美學、音樂展覽等元素，以軟建設創造高雄「優質好活」。

國民黨說，國民黨40年來，第一次提名高雄在地青年擔任市長候選人，雖然這場選戰非常艱辛，對李眉蓁而言，更像是「越級打怪」，但是「年輕無懼，勇者無畏」，在這僅僅50天左右的時間裡，國民黨與李眉蓁將會拚盡全力，努力在逆風中前行，在高雄再次創造奇蹟！

(中時 )