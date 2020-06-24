本月25日零時起，政府將開放美洲經台灣轉東南亞的轉機客，另本月29日起將對外籍與港澳旅客放寬管制。航空業者指出，長榮航在美國線的客運運力是華航倍數，華航在台港線運力是長榮倍數多，兩航各擁利基，但因各國境管都還很嚴格，估計搭乘旅客人數還是很有限。

長榮航在美國線原配至每周飛70餘航班，華航僅約35個航班，另外像美籍越南人群聚的大城主要在休斯頓、洛杉磯等，華航就沒有飛休士頓，開放轉機客後，估計越南、菲律賓轉機客最多，最受惠會是長榮航。

在外籍與港澳旅客放寬入境我國條件部分，由於華航原在台港線飛桃園、台中、高雄與台南4個航點，每周多達138班，而長榮航僅飛桃園每周56班；另華航在歐洲線航班配置也超過長榮航，這一部分是勝出，但因各國幾乎都還有入境要居家檢疫、或隔離檢疫14天規定，因次除非疫情明顯好轉，旅客仍然有限。

過去一周美國線客運航班實飛比例最高，與去年6月平均值相比，僅少了19.39％，總飛行共158架次，但是就載客人次看，僅載客1,856人次，減少96.75％，客機航班絕大多數是用來載貨的。

(工商 )