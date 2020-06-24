國內疫情趨緩，趕在端午節前夕，國境鬆綁傳佳音。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥24日宣佈，自25日零時起開放桃園機場轉機。另29日起放寬外籍人士、港澳人士來台限制，但這兩項鬆綁都排除中國大陸。

不過，就在指揮中心宣布開放政策後，有一名日籍20歲來台遊學者，自台返日後確診感染新冠肺炎，各界憂心若為社區感染，解封措施是否受影響？指揮官陳時中指出，對社區感染向來提高警覺，但可能性很低，各項防疫解封、放寬措施暫不會受到影響。

交長林佳龍24日表示，依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，經民航局、桃機公司一個月討論演練，提出國際旅客中轉方案，從25日零時起開放國際旅客來台中轉，往返地不含疫情嚴峻的中國大陸，轉機開放將有條件，轉機停留最多8小時，轉機搭乘班機，要求僅能搭乘同一航空集團，目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討。

以國泰航空為例，是由香港經由桃機轉飛日本與韓國，也就是說，有港澳，沒有大陸。

林佳龍並說，轉機旅客將與一般入境旅客做出動線分流，轉機旅客飲食、購物都會在「防疫禮賓」專人全程監護下提供服務，將有助於國際旅客停留休息，並可刺激機場免稅店、美食街等商機。

放寬外籍與港澳人士來台，同樣排除大陸，亦即「小明」還是不能來。陳宗彥說，在非疫情時期，大陸人士來台本來就需要申請，「小明」問題會持續與陸委會研究。

在放寬外籍人士方面，除觀光、一般社會訪問外，都可以提出申請來台；港澳人士來台，凡符合特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流（含工作居留、投資居留及創新創業居留等）條件者，都可提出申請。

獲准入境的外籍、港澳人士，陳宗彥說，必須在到航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告（英文版）」，且要配合入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施。

(工商 )