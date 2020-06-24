江振誠從小在台北士林夜市長大，烹飪美學深受小吃啟發。（牽猴子整合行銷提供）

活躍於世界餐飲舞台的名廚江振誠，是史上唯一摘星米其林又獲「亞洲50最佳餐廳」終身成就獎的台灣主廚，在全球料理界舉足輕重，他的傳奇故事也被拍成紀錄片《初心》。新加坡導演黃程瀚好奇他放棄在新加坡開創的餐飲王國，毅然決然返回台灣的原因，於是花了2年拍攝製作。

除了貼身記錄，更訪問與他結褵、共事10餘年的妻子和朝夕工作的員工。隨著江振誠的腳步回到台灣，看他如何受母親的影響愛上烹飪，走訪扮演他童年回憶最重要的士林夜市，期望找出這位頂尖名廚拋開光環，真心想追尋的東西究竟為何。

江振誠追求完美，近乎強迫症的行事作風，讓「Restaurant ANDRÉ」成為近10年新加坡的最佳餐廳，開店即獲米其林二星、世界50最佳餐廳等無數殊榮，也翻轉顛覆新加坡人對「吃」的認知。逐步逼近「成功」的道路上，他卻突然踩了煞車，在慶祝開店7周年的那一夜，員工們都毫不知情的狀況下，向這群陪伴他打拚多年的伙伴們，宣布將歸還一切榮耀、隔年關店，並毅然返回已離開近30年的家鄉台灣。面對外界的不解，他堅定表示：「人生目標在我們手中，不需要其他人來幫我們打分數，我們自己定義屬於自己的成功。」

導演黃程瀚表示：「這部紀錄片揭示了一般人對於『功成名就』的執念，也關乎一個人追尋自我認同的過程。」該片以江振誠著名的「八角哲學」作為篇章，逐一展示他身為料理人、餐廳經理人、藝術家、創意總監、丈夫、兒子等各種面向，從英文片名《André ＆ his Olive Tree》就能看出端倪，在餐廳外種著他從南法帶來的橄欖樹、親自煮給員工們的最後饗宴是他台灣記憶的牛肉麵，再再感受到江振誠是個執著、重情且念舊的人。《初心》8月21日獨步全球在台灣搶先上映。

(中時 )