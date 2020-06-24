新冠肺炎疫情重創全球經濟並打擊大宗商品行情大跌，但歐亞集團（Eurasia Group）認為各國加倍投資基礎建設來挽救受傷的經濟，將帶動銅需求大增而為銅價大多頭行情舖路。

倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨價周三盤中每公噸小漲0.1％報5,909.5美元，創1月底來新高。

銅價從1月16日的6,300美元今年來高點開始下挫，尤其受疫情打擊而在3月23日跌至4,617.5美元，隨後持續回升到現在累計大漲近28％。儘管如此，專家認為銅價大漲走勢才剛起跑。

歐亞集團能源、氣候與資源部經理葛洛斯坦（Henning Gloystein）周二在研究報告中預期疫情加快各國支持環保與數位化等投資，這股趨勢「預示銅需求正要激增」。

他認為全球龐大的環保與數位化等振興措施，將為銅需求大增創造有利條件，像電動車、5G網絡和再生能源等將使用大量銅。亞洲與歐洲需求最高。

雖然疫情拖累經濟衰退，可能讓今年銅需求量較去年下滑5％，但他看好各國振興措施將有助銅需求量在明年回升至疫情危機前水準。

不少交易商和礦商預期明年全球銅需求量回升4％。像美國銀行最近以各國推出振興方案和重新開放經濟為由來調升今年銅目標價，較原先預估值調高5.4％至每公噸5,621美元，明年維持6,250美元不變。

歐亞集團認為各國推動乾淨能源與數位化等趨勢帶動下，未來10年內全球每年銅需求量平均年增2.5％，到2030年需求量上看3,000萬公噸。

葛洛斯坦認為電動車將是使用銅的「最大單一來源」。目前電動車的每年銅使用量，僅占整體使用量1％，但許多專家預期到2030年時所占比率將達10％。

加上中國未來十年為數位化投資數千億美元，他認為「銅時代」已來臨。

(工商 )