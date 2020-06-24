小米宣布，登上Boston Consulting Group （波士頓諮詢公司，BCG）《2020全球前50最具創新力企業》第24名，這是小米成立以來第三次登上該榜單前50名，此次為小米第三度進入該榜單，小米於2014年和2016年公佈的50家最具創新力企業中分別兩次排名於第35位，也讓今年入榜是名次最高的一次。

小米當年以高階規格、低階價格的性價比策略，以及飢餓行銷有成，在手機市場闖出名號，不過小米高階手機在中國的銷售量已經無法追上華為，反而是中低階手機在印度等新興市場銷售起飛，加上近幾年小米各種聯網智慧家電、智慧小物更獲得市場青睞，都讓小米快速轉型成為AIOT公司。

小米表示，承諾未來五年內在5G與AIoT領域，投資超過人500億人民幣（約合70億美元），以擴大小米在5G與AIoT、下一代互聯網的領先小米也宣布將持續增加研發費用，2019年小米集團投入75億元人民幣的研發費用，比前一年成長29.7％，2020年小米則預計將投資研發費用增加至100億元人民幣，而截至2020年3月31日，集團各個部門研發人員總數為8,984人，佔公司正職員工的48.6％。

小米表示，集團擁有的專利項目涵蓋了智慧型手機、智慧硬體裝置、網路技術、製造及產品設計等，截至2019年12月31日，小米集團在全球擁有超過14,000項專利授權與超過16,000專利申請中，在已獲授權的專利中，更有超過6,500項專利已於各個海外國家或市場註冊。

(工商 )