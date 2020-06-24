國泰建設24日公告重訊，與台灣三井不動產公司合資成立「金華置業地產公司」，形成強強合作，以開發住宅大樓。國泰建設副總經理林清樑表示，「金華置業地產公司」計畫開發的不動產，會選在北中南的土地，進行開發，目前地點未定。

國泰建設今天公布重訊，董事會決議與台灣三井不動產公司合資設立不動產開發公司，名稱為「金華置業地產公司」，資本額為20億元，其中國建持股比例為51％，投入資本為10.2億元，台灣三井不動產持股比例為49％，形成強強聯手的陣容。

林清樑表示，本來國建和日本三井是在2018年，有了第一次合作的緣份，當時是國建擔任敦北都更案實施者，三井向國建承租不動產，以營運185間客房的高級住宿型飯店，打造三井在台灣的第三座飯店，預計於2024年開幕。

林清樑表示，此次雙方進行合資的合作方式開發住宅案，主要是因為當時有了初步交流，發現雙方企業文化頗為相似、理念一致，因此決定合資攜手開發住宅案。

林清樑表示，未來，國建與三井的合作，不排除從住宅案，延伸到商用不動產或其他領域，希望會是長久的合作夥伴。

(工商 )