針對交通部將自25日起開放國際旅客來台中轉最長8小時，有助拉抬機場免稅店、美食街等生意；機場免稅店業者包括昇恆昌、采盟、機場零售協會等指出，台灣轉機比例本來就不高，且中轉動線受限，消費動機降低，對於政府部門評估拉升機場消費恐無感。

業者表示，開放國際旅客來台中轉，動線勢必與入境旅客動線分流，國際旅客僅能在候機空間，即使拿著平版給轉機客看也刺激不出消費力。不過業者也認為「至少是個開始！」期待接下來能夠開放商務飛行，在有條件的狀態下減少居家檢疫天數，才能夠對機場旅客人流提升有實質幫助。

至於離島購物免稅門檻傳擬放寬至10萬元才課稅，離島免稅業者澎坊指出，目前還未收到放寬通知，但對此「蠻期待」，一旦放寬免稅門檻從6萬至10萬元，可進一步提高客單價；除了菸酒銷售，期待提高化妝品、國際精品與3C家電等高客單銷售。澎坊指出，近期在台灣解封之後、赴澎湖人潮近一個月回籠逾五成，離島免稅店也會因應放寬免稅門檻，引進更多品牌銷售，提供旅客多元而豐富的購物選擇。

(工商 )