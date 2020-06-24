新冠肺炎疫情嚴重影響弱勢家庭生計，立法委員賴惠員邀請社會賢達捐獻善款照顧台南弱勢家庭，其中台南旅北企業家蘇俊忠率先響應，上個月已捐贈南家扶10萬、北家扶30萬，24日再捐贈北家扶70萬，共計善款110萬，協助弱勢學子繳學費，也邀請大家共襄盛舉助學童一臂之力。

北家扶中心表示，本次台南鄉親蘇俊忠的大方捐款，將使許多清寒學子得到即時的幫助，家扶中心也相當感謝立法委員賴惠員號召許多地方人士以行動支持非營利組織。家扶也希望透過教育及多元能力的建立，持續協助提升學子競爭力，以達真正脫離貧窮的目標。

立法委員賴惠員表示，日前疫情嚴重影響民生經濟，也對弱勢家庭造成各方面的衝擊，為了降低疫情對孩子們學習狀況造成的影響，因此排除萬難，鼓勵各方企業家捐獻善款照顧原台南縣的弱勢家庭。

北家扶中心表示，今年受疫情影響，對於許多從事基層勞力工作家庭來說，停班、減班、無薪假等因素，必然直接影響家庭收入狀況，期盼更多善心人士能慷慨解囊、共襄盛舉助弱勢學子一臂之力。

(中時 )