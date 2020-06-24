國內正式解除社交限制，民眾生活解封，紛紛開始展開各項活動，但對於乾癬性關節炎患者而言，仍因關節腫脹變形而行動受封、生活受限。調查顯示，乾癬性關節炎患者中有半數停止社交生活、減少與人接觸，甚至影響工作。

張先生是1位55歲上班族，在20歲時罹患乾癬，到35歲時，發現關節開始腫、痛、發熱，起初不以為意，後來才驚覺這就是之前接受衛教時，醫師曾說過的乾癬性關節炎，嚴重的疼痛遍及全身，從髖部、腰部、頸部關節到手腳關節都腫痛，痛到無法入睡，更無法翻身、難以起身，只能躺在床上掙扎。經歷各種治療方式的他，到如今使用針劑生物製劑治療，雖然已好轉許多，然而卻仍感受到關節的腫脹發熱，也期待有新的治療選擇。

財團法人風溼病基金會台灣抗風溼病聯盟董事長蔡世滋醫師表示，全台乾癬患者約8至10萬人，其中約有3成的乾癬患者會發生乾癬性關節炎，再加上未經歷乾癬治療、直接出現乾癬性關節炎的患者，推估至少超過2萬人為乾癬性關節炎所苦；部分患者因受到乾癬皮膚病灶困擾，再加上關節疼痛問題，讓本身較為缺乏自信的病友，生活又再籠罩一層陰霾，關節復原遙遙無期。

台灣乾癬暨皮膚免疫醫學會理事長、台大醫院皮膚部主任蔡呈芳醫師表示，分析台灣健保資料庫數據發現，台灣的乾癬患者中，罹患乾癬性關節炎的患者10年來的比例倍增4倍，且有逐年增加的趨勢。

乾癬性關節炎較常見的病徵如周邊關節疼痛，也容易有下背疼痛、香腸指、足底筋膜炎等問題，患者可能會出現指甲凹陷脫落的狀況，若未及早發現治療，恐造成骨頭、關節腫脹疼痛甚至變形，導致不可逆的傷害，讓打電腦、滑手機、開瓶罐、扣鈕釦、綁鞋帶等生活中看似簡單的小動作都難以進行。蔡呈芳醫師提醒病友，若發現指甲病徵、下背或關節疼痛，需要特別提高警覺，以免耽誤黃金治療期。

此外，1項最新的跨國調查研究顯示，乾癬性關節炎患者中，逾7成病友表示疾病對其工作及社交生活產生負面影響，不只工作品質及效率下降，更有1成病友被迫離職。除了影響患者職涯發展，也對其家庭及社交造成諸多不便，高達5成以上的病友因疾病必須停止任何運動及社交活動、害怕與人接觸，嚴重影響其生活品質。

國內目前已有最新的口服標靶藥，蔡長祐醫師說明，根據研究，患者在治療2周之後，即可明顯感到疾病緩解；50%的受試者，在治療3個月的時間後，關節腫脹疼痛的症狀明顯改善。這項口服標靶藥物今年6月已經通過健保給付，對患者來說更方便，成為乾癬性關節炎患者進階療法的新選擇。

(中時電子報)