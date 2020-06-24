國民黨主席江啟臣上周在改革委員會中表示，「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，遭指淡化九二共識，多位前黨主席陸續提出不同意見。江啟臣為此持續滅火，他接受「The China Post」專訪表示，改委會正面肯定九二共識的角色和貢獻，九二共識不只是論述，更是實踐。

江啟臣說，最近九二共識引發爭議，是因為許多人用簡化的方式，要、不要、去、留討論這個事情。改委會正面肯定九二共識的角色跟貢獻，尤其在過去前總統馬英九執政的8年期間，九二共識不只是論述，也是實踐，兩岸也因為九二共識產生很多交流，甚至啟動政府對政府的協商。

他表示，九二共識在過去這段時間，被民進黨某種程度的汙名化或扭曲；北京在九二共識的解釋上，也某種程度偏離了原本九二共識的定義與內涵，甚至過度的擴張解釋，造成台灣民眾誤解九二共識。

江啟臣說，要把九二共識拉回原本的理念和意涵，就是九二共識背後支撐最重要的是中華民國憲法，「當你（北京）不正視中華民國的時候，其實九二共識基本上，就很難存在。」

江啟臣強調，要正視與面對九二共識被汙名化的事實，也須讓九二共識回歸原意，國民黨在這方面可以加強論述，但也必須讓對岸知道，九二共識的內涵和定義是什麼？

他說，過去這段時間，對岸在「一中各表」上，處於一種消極或不願強調的狀況下，若沒有辦法強調「各表」，那當然不是九二共識原本完整的意涵。九二共識最重要的內涵是「求同存異、擱置爭議」，但這樣的原則和精神要如何延續，是國民黨討論兩岸論述、兩岸政策必須思考的。

(中時 )