高雄市議員黃捷遭連署罷免，目前罷捷連署書破兩萬1千份，而罷免活動仍持續進行中。先前黃捷就表態，自己冷靜看待，罷免案沒那麼容易，要通過1階、2階要花很多心力。而她今(24日)晚間在臉書直播節目中主動談起遭罷免，更說自己今天有經過罷免站，「非常的華麗」。

黃捷今在無黨籍立法委員林昶佐的臉書「昶昶直播」中，主動談起最近的罷免風波，她面帶笑容地說，「現在就是在罷免我啊，鳳山有三個連署站，今天才經過，「非常的華麗」，他們花了很多錢在做罷免小物，而且罷免小物超可愛，我的粉絲都說蠻想去拿、蠻精美的。」

林昶佐聽到後，也開玩笑地說，「幫我拿一個」，而黃捷也笑回，「下次拿清『捷』袋給你，那個覺得很有創意」。而不少在線上的網友則是紛紛留言表示，「我們支持妳，妳很認真做事」、「去拿去拿」、「做好做滿人民會看到的，加油」、「讚加油加油加油」。

(中時電子報)