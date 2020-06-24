加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的一項調查結果顯示，美國大選是目前美國股市機構投資者心中最大的隱憂，其所引發的憂慮遠勝於從第二波新冠疫情等所有其他問題。

Lori Calvasina等RBC策略師在6月24日的一份報告中說，將近四分之三的參與調查者表示很擔心11月的大選，人數比例超出了不安於第二波新冠疫情或失業、甚至是經濟復甦腳步不及預期的人。在「什麼讓你夜不能寐？」這個問題上，絕大多數人的回答是2020年大選。

雖然問卷中的問題沒有細化到憂慮的具體緣由，但是高盛集團分析師最近曾警示稱，民主黨獲勝的情況下，使公司收益受到打壓的加稅政策將會是一個潛在利空。RBC調查結果表明，如今人們日益擔心特朗普最終會敗在拜登手下。

我們此次調查揭示出美國股市投資者對拜登勝選的看法發生了重大變化，」Calvasina說。「6月份的調查中拜登熊氣大幅上升，且是連續第二次調查中出現這樣的結果。如今60%的參與調查者認為拜登勝選對於股市是個利空或者說是大大的利空，而在2019年12月的調查中，持此觀點的人數比例只有24%。」

調查中約有65%的人認為，川普勝選連任對於股市是個利好或者說是大大的利好。

然而，Scowcroft Group的政策專家表示，投資者對拜登可能當選總統的擔憂是錯誤的，並暗示川普的第二個任期可能並不完全有利於市場。此前有關美國總統大選後股市前景黯淡的預測，對策略師來說往往都不太樂觀。

NatWest Markets Plc全球戰略部門主管James McCormick在6月22日的一份報告中說，投資者對新一波感染的擔憂可能很快會轉向疫情對總統選舉的影響。他說：「在進入夏季之際，這似乎是美國資本市場和美元的一大風險。」

RBC調查顯示，約56%的受訪者認為股票估值很高或非常高。至於美元，47%的人預計未來6至12個月美元將走軟，17%的人認為美元將走強。

(中時電子報)