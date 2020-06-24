日本女神佐佐木希的諧星老公渡部建爆出長期出軌醜聞，但為了家庭和小孩她甘願選擇原諒；而渡部建日前接受訪問對妻子深情告白，但講到偷吃一事，坦言從單身就愛玩，婚後又找到安全的玩樂方式，才會無法自拔。

日媒《週刊文春》獨家採訪到渡部建，他親自還原偷吃的情形，渡部建表示單身時期就很愛玩，原本就和多名女性有不正當關係，認識妻子佐佐木希之後，曾一度想收斂，但又找到「安全的玩樂方式」，不會被另一半發現劣行，才會深陷桃色陷阱裡。

不過，渡部建卻強調，自己雖然做出不忠的行為，但他對那些女人都沒有感覺，深情向佐佐木希告白，「我深深愛著我的妻子」，東窗事發看到妻子生氣又吃驚，知道自己讓她很失望。

而當地網友看完渡部建的說詞完全無法接受，痛罵「什麽是安全的玩樂方式？聽了太令人生氣吧」、「佐佐木希居然還願意原諒這種渣男」、「說的那麽好聽，就是炫耀自己把妻子騙得團團轉啊」。

(中時電子報)