除了龍舟賽外，今日還進行其他健促活動。（張毓翎攝）

現年99歲的吳阿嬤拿著陸上版龍舟擺pose。（弘道老人福利基金會東石社服中心提供）

弘道老人福利基金會與鄉村永續發展協會在臥龍港代天府前廣場，舉辦「陸上版龍舟趣味競賽」。（弘道老人福利基金會東石社服中心提供）

端節將至，嘉義縣東石鄉公所為因應疫情，決議停辦迄今36年的龍舟競賽，弘道老人福利基金會為讓長輩能延續這項民俗活動，攜手鄉村永續發展協會24日在臥龍港代天府前廣場，舉辦「陸上版龍舟趣味競賽」，長輩們分隊接力將龍舟往前一一傳遞，專注地投入其中，完成任務後，更露出開心的笑容，展現互助精神。

今日共計80位長輩參加，活動前，弘道基金會以輕盈的中空板裁出陸上版龍舟的造型，再邀請據點的長輩彩繪龍舟，陸上版龍舟賽由最先將龍舟傳遞到終點並奪標的隊伍優勝，除了龍舟賽外，還進行其他健促活動，現場還放置長輩親手做的香包，十分應景，最後透過視訊方式，讓現場長輩，與其他社區據點的長輩互道佳節愉快。

這次最高齡的參與者是現年99歲的吳阿嬤，平時會參加據點活動，無論是健促運動、寫書法、畫畫、剪紙，甚至手作工藝都難不倒她，今天還戴著斗笠，玩頭好壯壯遊戲，活力十足，她說，自己的身體還很健康，這些遊戲很有趣，想要完成所有競賽，期待下一屆的龍舟競賽。

弘道老人福利基金會東石社服中心組長張儀芬說，據點因疫情暫停長達2個月，對於習慣參與活動的長輩，這段時間變得無所適從，接下來除辦理活動外，也會透過社區之間的交流，讓東石的長輩不只局限於一地，期待各個社區能夠彼此互助，串連成一個廣大的互助圈。

(中時 )