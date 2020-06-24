美軍長程軍機經常在國際領空期間，被俄羅斯與中國大陸的戰鬥機攔截，有時會發生危險逼件的情況，甚至出現事故。為此，美國海軍派出EA-18電戰機，模擬這類型的危險攔截，一來提升大型飛機乘員的膽勢，也學習該如何應變。

商業內幕(businessinsider)報導，今年的兩個月中，俄羅斯的Su-35戰鬥機曾經在地中海國際海域，攔截3架美國P-8A海上巡邏機，而且飛的相當靠近，已達到「不安全飛行」的程度。

俄羅斯Su-35戰機逼近P-8A。(圖/美國海軍)

P-8A是美國海軍新一代的反潛/長程巡邏機，由波音737-800ERX改造而成，有9名機組人員，除飛行員外，其他人操作海上監視和反潛作戰任務，主要武裝是魚雷，但更多時候它的武器是觀察到的情報。

這樣的偵察工作，有時會引起其他對手國的反感，因此會被軍機攔截。其中俄國與中國大陸的攔截比例最高。

據P-8A成員的說法，在一次遭遇中，俄羅斯的戰機在P-8前25英尺處，進行了高速倒飛，有點像電影《捍衛戰士》(Top Gun)中的一段情節。在另一個近距離遭遇時，2架俄羅斯戰機機包夾在P-8的左右兩側，如同被挾持一般，限制了P-8的飛行空間。

為此，美國海軍乾脆進行相關的演訓，海軍第10飛行隊的艾琳‧奧斯朋上校(Erin Osborne )說：「如果以前從未被對手戰機攔截過，那可能會感到不安，因為飛行員不習慣陌生軍機如此靠近自己的飛機。我們為此進行培訓，以便使機組員能適應。」

美國海軍派出的是自己的戰術飛機，某次訓練演習時，是由EA-18G咆哮者電戰機擔任截攔者的角色。

在訓練期間，戰術飛機將與P-8編隊，以幫助P-8機組人員，了解戰機的距離可能有多近。

奧斯朋說：「我們希望讓他們了解什麼是不安全的，什麼是不專業的。」

然而，就算P-8A乘員了解哪種機動是安全的，哪些又是不安全的，機組人員的選擇都非常有限，因為P-8機身很大，沒有足夠的機動性迴避。

奧斯朋說：「我們真的無法預測他們(對手國戰機)想要做什麼，就算他們在我們的飛機上下翻滾，我們也無能為仂，我們唯一能做的就是保持穩定的空速，航向和高度，使他們能夠預判我們的動向。」

歷史上，攔截偵察機發生碰撞的著名事故有兩起，一次發生在 1987年9月13日，當時蘇聯最先進的戰機Su-27，在巴倫支海截攔挪威的P-3B反潛巡邏機，當Su-27朝P-8B右翼下方高速掠過時，垂直尾翼不慎切到P-3B的發動機，導致P-3B緊急迫降，Su-27也受損而迫降。

此事件其實就是危險飛行導致的事故，但是當時蘇聯官方是以一種正面方式宣傳，稱飛行員是高明的破壞敵方飛機，稱其為「巴倫支海手術刀」。

另一起事故就是2001年的「南海撞機事件」，中國大陸的殲-8乙戰機，在離海南島約70英里處，攔截一架EP-3E白羊座2式電戰機( Ares II)，殲8乙與EP-3B擦撞，大陸飛行員王偉中尉死亡。而EP-3E緊急降落在海南島的陵水機場，是當年美國與中國大陸的重要外交爭端。

(中時電子報)