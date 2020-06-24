高雄市長補選，國民黨推出市議員李眉蓁，對上民進黨陳其邁。前國大代表黃澎孝表示，國民黨找李眉蓁出來，空軍、陸軍都有。資深媒體人周玉蔻聽了一驚：這次補選，陳其邁陣營恐怕不好打。

黃澎孝在《辣新聞》節目中表示，李眉蓁的父親李榮宗，是高雄果菜運銷公司總經理，李榮宗很挺前高雄市長韓國瑜。而國民黨現在高雄這種狀況，找李眉秦出來，說實在是一步好棋，遠比高市府前民政局長曹桓榮好，因為曹桓榮是在政務系統，跟地方上沒有什麼多大淵源，選舉時間這麼短，要讓地方上這些派系、這些樁腳動起來，不是很容易的。但李眉秦出來就不一樣了，空軍、陸軍都有。

周玉蔻表示，陳其邁碰上李眉蓁這個對手，李不見得是軟腳蝦、很好打。李榮宗的人脈非常熟，韓國瑜上任之後，要睡到果菜市場，當時他有幫忙準備床。李榮宗、李眉蓁這對父女，在高雄的基本盤是在的，如果加上韓粉，再加上李眉蓁

(中時電子報)