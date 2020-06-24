端午節4天連假即將登場，加上國內疫情趨緩，不少民眾都打算把握機會出遊。氣象局製作一張圖表示，周四、周五中南部地區天氣稍微不穩定，不定時會有一些降雨情況發生。周六、周日大部分地區天氣晴朗炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

天氣相關粉專「天氣即時預報」表示，端午4天連假的天氣由於南風強，暖空氣很多很多非常多，平地高溫33°或以上，其中「大台北、中南部內陸、東部縱谷」甚至有36°~37°高溫出現的機率。

降雨部分，因西南風、陸風交會，上午~中午的時候，雨勢以「南部」較多，「中南部平地」有局部驟雨。下午~傍晚的時候，「山區、北部、中南部內陸、宜花」稍有午後雷雨。四天連假看來「週五(26日)」的水氣會是相對比較多的一天。

天氣相關粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，4天連假期間，中南部的平地沿海，在「清晨到上午」可能會有一陣驟雨，短時間雨勢比較大，但持續時間短暫。周六、周日偏南風水氣增多，各地午後雷陣雨增多，北部市區也容易有午後雷陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，端午(25日)至下週二低層水氣增多，清晨上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨；午後各地山區的局部陣雨或雷雨，更加明顯，且將擴及部分平地。各地區最高溫大約都在36、37度左右，地理環境較特殊(縱谷、盆地或過山沉降)的，偶爾出現38度以上的「極端高溫」。

(中時電子報)