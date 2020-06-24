疫情之下全球經濟到底有多少成長空間，全球各機構都再持續關注。國際貨幣基金組織（IMF）24日發布最新《世界經濟展望》報告，IMF預測，2020年全球成長率預估為負4.9％，較4月的預測低1.9個百分點。對此，IMF表示，新冠疫情對上半年經濟活動的負面影響超過預期，因此，預估復甦時間將比之前更緩慢。

此外，IMF還表示，2021年全球成長率預計為5.4％，IMF強調，低收入家庭在疫情下的影響尤為嚴重，這使得20世紀90年代以來在減貧方面取得的進展將嚴重受挫。

IMF表示，與4月相同，目前的預測有極大不確定性，基現預測取決於對疫情影響的假設，主要包括保持社交距離的要求持續到2020年下半年、2020年第一、第二季經濟活動在封鎖期間受到的衝擊比預期更大、生存下來的企業加強必要的工作場所安全和衛生措施、仍在努力控制感染率的經濟體，持續時間更長的封鎖狀態將對經濟活動造成更大影響；此外，IMF還假設金融狀況將仍然大致處在當前水平。

先前，IMF於4月發布的《世界經濟展望報告》中預計，今年全球經濟將萎縮3％，是為上世紀30年代大蕭條以來，最大幅度的衰退。IMF表示，受疫情影響，先前預估2020年全球經濟增速為-3％，此前預期為3.3％。

(旺報 )