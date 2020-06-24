台電台中火力發電廠24日下午宣布晚間2號機組將點火重啟，台中市府除表達強烈抗議，環保局稽查人員晚間9點半還大規模稽查中火，環保局強調，只要確認台電2號機有開機，就依法告發並勒令停機，且隔日再稽查，若仍未改善，就要移送檢方偵辦。
晚間9點35分，台中市環保局副局長陳宏益率領大批稽查人員、環境空氣偵測車到台中火力發電廠外，準備稽查中火2號機組運作情況，他表示，市府一再跟中火聲明，在法律有爭議的條件下不應貿然啟動2、3號機組，但台電仍堅持開機，還是選在連續假日前的夜間，環保局全員待命監控。
陳宏益率領稽查人員踏入中火，他強調，只要確認2號機組確實啟動，就一定開單告發並要求停機，環保局25日也會再度稽查，若發現中火仍未停機，就將請檢方介入偵辦。
陳宏益指出，台電一再對外聲明今年供電量沒有問題，日前還在股東大會上強調供電無虞，現在卻以「用電超標」為由重啟2號機組，但其實，台電備載電力仍在10％以上，且若真需要調度用電，也應先使用乾淨的電力，而非使用最髒的燃煤電力。
至於環保局開罰金額會是多少？陳宏益說，要視台電情節決定，但事實上，台電已清楚台中市府的態度，卻仍要挑戰此態度，中市府一定會表達出最嚴正的立場。
(中時 )
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