大陸人民銀行（大陸央行）行長易綱24日以視訊形式，召開金融行動特別工作組（FATF）第31屆第3次全會，他在會上宣布，大陸《反洗錢法》修訂已啟動。

易綱在會上表示，為了新冠疫情的防控，人行推出了一系列強有力的貨幣政策工具和相關措施，目前，已經取得良好成效；另外，金融行動特別工作組在全球治理體系中發揮著重要作用，在大陸擔任主席國期間，於完善反洗錢國際標準、加強反洗錢監管、推動新技術運用、開展戰略回顧等方面，取得積極成果。

易綱特別強調，大陸中央高度重視反洗錢和反恐怖融資工作，現下，已經啟動修訂《反洗錢法》，將反洗錢和反恐怖融資工作納入國務院金融穩定發展委員會議事日程；未來，將會持續加大反洗錢和反恐怖融資的監管力度，為國際合作進一步夯實法律基礎。

最後，易綱在祝賀德國接任主席國的同時再次表示，大陸將一如既往地繼續支持金融行動特別工作組執行其任務。

(旺報 )