美國總統川普及其首席經濟顧問庫德洛於昨日雙雙出面宣稱，美中貿易協議仍持續進行中，未如外界傳言已結束。緩解華爾街對美中關係惡化的擔憂，美股周二（23日）隨之走揚慶祝，終場收漲131.14點。美股本周連二漲，帶動台股周三（24日）早盤以上漲35.5點開出，隨後指數即在平盤之上震盪，終場收漲48.31點。

蘋果公司今晨收盤價創新高，激勵蘋概三王同步走高，並聯手領漲台股，但終場大立光收平盤，台積電及鴻海分別收漲0.79%和4.11%，其餘蘋概股則漲多跌少。近日股價勁揚的聯發科周三走勢續強，市值持續邁向兆元前進，並帶動IC設計相關族群股價走揚，包括威盛、凱鈺、旺玖亮燈漲停。

今天盤面上以鴻家軍表現最為亮眼，鴻海於昨日召開股東會，由鴻海董事長劉揚偉首度主持，他指出會致力提高每股獲利，外資法人認為此舉對投資人相當激勵，動鴻海昨天股價走強，並重新站上80元整數關卡，今天股價續揚並帶動鴻家軍股價走揚，包括訊芯 - KY 漲停，而天鈺、京鼎、帆宣與鴻準等皆表現都不俗。

台股在端午節連假前，買盤未見收手，成交量逾2000億元，顯示市場仍看好台股後續走勢，但在美中疫情逐漸升溫及國際地緣政治風險增加下，台股下行的風險亦隨之增加，建議投資人宜逢低擇優布局。三大法人現貨買超92.6億，外資現貨買超95.8億。下周一開始不再碎步上漲，多空即將攤牌表態。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時電子報)