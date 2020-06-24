眾人在磁盤上用釉藥蓋上手印並簽名，經窯燒完成作品後，將裝置於陶藝教室紀念。（校方提供／許哲瑗新北傳真）

云辰文化基金會捐贈100萬元予新北市板橋區中山國小。（校方提供／許哲瑗新北傳真）

中山國小校長王健旺致詞，感謝基金會付出。（校方提供／許哲瑗新北傳真）

云辰文化基金會捐贈100萬元予新北市板橋區中山國小，將校內歷史建築打造為陶藝教室及多功能美術教室，未來不僅中山國小的學生，可以學習陶藝課程，同時也成立新北市教師陶藝社群，將陶藝課程推廣出去；中山國小校長王健旺、云辰文化基金會董事長黃子亮、家長會長周秀英及多位民意代表等人今共同揭幕，學生體驗陶土窯燒後大讚，「太神奇了，陶土燒了後，顏色和想像的都不同！」

板橋區中山國小校內歷史建築創建於1956年，原為板橋浮洲榮工修配廠房的桁架結構，是榮工處興建石門水庫時，透過美援計畫引進的新型桁架組立構造系統，石門水庫建設完成後，將鋁製廠房拆卸運至榮工新店基地組裝，直到1969年11月，再遷入板橋基地舊機械修配總廠北廠區。

新北市文化局2011年12月20日將4棟廠房公告登錄為歷史建築，隔年營建署決議將A棟桁架修復後，重新組立於校地北側，同時規劃成2間教室。

中山國小校長王健旺致力藝術課程，推動藝術才能舞蹈班、掌中戲團、獅鼓隊、林家花園小小導覽隊等，榮獲教育部藝術貢獻獎績優學校，近期在云辰文化基金會董事、藝術家陳志芬引薦下，獲得云辰文化基金會董事會肯定，贊助100萬元，購置陶藝教室設備，命名為「云辰陶藝教室」，另一間美術教育改造為多功能藝術教室，也可作做表演藝術課程使用。

中山國小今舉辦揭牌儀式，眾人在磁盤上用釉藥蓋上手印並簽名，經窯燒完成作品後，將裝置於陶藝教室紀念，藝術老師呂仁惠也帶著學生以林家花園漏窗為主題的跨領域課程，將林家花園的蝴蝶漏窗、蝙蝠漏窗等造形，刻印於陶板上，素燒後上釉及進電窯燒成作品，可作為學生的紙鎮等隨身小物。

「太神奇了，陶土燒了後，顏色和想像的都不同！」參與課程的四年3班學生許明宣說；另名學生李翔宇開心表示，「陶土實在太好玩了，可以隨著自己的想法捏塑，要做個好作品送給媽媽」。

藝術老師呂仁惠表示，陶藝教學因技術門檻較高，對學校而言較難實施課程，感謝學校規畫陶藝教室，更感謝云辰文化基金會捐贈陶藝設備，讓學生能學習陶藝課程。因中山國小也是新北市國教輔導團小學藝術領域小組召集學校，因有云辰陶藝教室，也成立了新北市陶藝教師社群，讓新北市的教師一起學習陶藝教學，推廣陶藝課程。

成云辰文化基金會董事長黃子亮表示，基金會特別重視在文化、藝術、弱勢學生扶助方面的贊助，希望通過基金會的捐助，讓社會變得更良善、美好。

(中時 )