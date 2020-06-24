1996年開播的戀愛配對節目《非常男女》中，有一名占星師陳靖怡作為節目中的星座老師，可惜紅顏薄命，33歲時便慘遭身為恐怖情人的舊愛刺殺身亡！

當時節目每集都邀請不同的素人，且有常駐節目占星師陳靖怡精闢分析和助攻，也意外為節目創造亮點，因此打開知名度，受邀出席各大節目、出書、寫專欄，成為暢銷作家，也主持星座節目，在當年是相當具有人氣的占星師。

李男與陳靖怡談復合不成，憤而行凶，女方鮮血染紅睡衣。（圖／翻攝自中天電視YouTube）

然而陳靖怡走紅不過1年，1997年12月就被人發現陳屍在自家住屋內，是他交往4年多的李姓男友下手的，他們的這段戀情也隨著命案而曝光，對方事後遭到起底，與陳靖怡交往時隱瞞已婚身分，陳靖怡覺得不能一直持續這段不倫戀下去，決定和男方分手，不料卻讓男友因此埋下殺機。

曾有傳聞，陳靖怡排過自己的命盤，無論是現實還是占星，都顯示2人繼續下去不會有好結果，畢竟這始終是段婚外情。於是她開始逐漸疏遠男友，更提出分手。李男當時不願接受陳靖怡要與她分手，到她的住處想談判挽回，然而陳靖怡心意已決，李男因此由愛生恨，持水果刀殺害陳靖怡，最後陳靖怡命喪李男手中，渾身浴血倒在家中死亡。

警方趕到時，陳靖怡早氣絕多時，檢警勘驗兇案現場後表示，陳靖怡的致命傷是背後的一刀，深度達10到15公分，導致大量失血，李男犯案時手戴塑膠手套，顯見有預謀犯案之嫌。陳靖怡的友人更透露，在她提分手後常遭李男跟蹤，曾發現有別的男子開車送她回家，竟起忌妒心，偷爬窗進屋拿安全帽毆打她，沒想到之後更會因此而命喪他手。

另外，警方在陳靖怡遭殺害後，也在她住處找到一封死前2個月才新立的遺囑，其中相當詳細、妥當分配自己的財產。但當時陳靖怡身上既無傷病，正值33歲的青春年華，讓人不禁聯想，可能是她早已算出自己將逢重大劫難，令人感嘆即便是料事神準的占星師，算的了人生將遇的劫數，也算不準恐怖情人由愛生恨的殺機。

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(中時電子報)