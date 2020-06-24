陸長江中上游遭連日暴雨襲擊，南方各省出現淹水災情，同時也讓三峽大壩「潰壩」疑慮再度成為熱門討論。（圖為重慶綦江22日最新畫面／人民網）

近日大陸長江中上游遭連日暴雨襲擊，南方各省出現淹水災情，同時也讓三峽大壩「潰壩」疑慮再度成為熱門討論。大陸著名水利專家王維洛更警告中下游居民最好要做好撤離準備，若大壩潰堤將是人間一大災難。然而，輔大哲學系助理教授「人渣文本」周偉航斷言，大壩絕對沒事。

長江中上游逢連日暴雨，大陸中央氣象台預計今降雨將達高峰，汛情不容樂觀，中新社報導，三峽集團已將大壩水力發電站全部運作，發揮完全攔洪蓄洪能力。

不過，陸水利專家王維洛卻指出，三峽大壩防洪功能根本沒用，警告長江中下游居民最好提早準備。網路上更有出現三峽大壩衛星比對圖，顯示三峽大壩已嚴重變形，然而三峽集團和陸媒《新京報》都出面澄清，強調三峽大壩運作一切正常，大壩僅是「彈性變形」，都在工程設計範圍之內。

周偉航今在臉書指出，「不用一直來問惹，我賭三峽大壩不會有事。如果大壩破了，就去高雄吃三斤龍蝦。」貼文引來許多網友留言說「三斤，怎麼都跟三斤有關」、「欲吃龍蝦何患無詞！」、「你根本就是想吃龍蝦吧」。

對此，周偉航回應，「有人問我為啥專吃龍蝦，還吃一斤以上的，請參考漁業署資訊。」指出海水龍蝦因為影響小，符合底食源則，資源回復更快。另外更科普台灣龍蝦歷史，讓網友配服說「你龍蝦系」、「其實就是想吃龍蝦對吧！」。

(中時電子報)