蘋果在今年全球開發者大會(WWDC 2020)上宣布將採用自家研發、採用ARM架構的處理器，逐步取代使用英特爾X86架構的Mac 處理器，這無疑是讓蘋果擠進晶片巨頭的行列。對此，分析師Wayne Lam表示，在蘋果執行長庫克的帶領下，蘋果將會收回更多外包業務。

據華爾街日報報導，蘋果將在未來讓Mac系列，由自家研發、以ARM架構的處理器逐步取代英特爾的X86架構處理器，代表將結束與英特爾15年技術合作關係，蘋果該款處理器的效能會更高，繪圖處理效能也會進一步提升。

蘋果在2010年發布第一款自研的iPhone的A系列處理器，並由A10開始由台積電獨家代工生產，這次的Mac自研處理器，更是由台積電的研發團隊所協助，才能順利推出。

這些計畫都符合蘋果使用自家研發的零組件替換更多第三方零組件的整體戰略，分析師Wayne Lam估計，iPhones從5年前的蘋果自己開發的零組件比重僅8%，提升至現在的42%，隨著蘋果未來也將開發數據機與感測器晶片，預估比重會逐漸提高。

從過去10年蘋果晶片研發部門大幅增加至上千人，蘋果從英特爾等半導體公司買入的企業也多達6家，儘管有很多供應商擔憂蘋果會逐漸回收業務，但來自蘋果的營收仍占很大比重，所以無法一刀兩斷與蘋果的業務往來。

(中時電子報)