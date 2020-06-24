今年2月新北市板橋一名女子，抵達捷運府中站，正要歸還YouBike時，遭到一名高大壯男襲胸，女子當下選擇勇敢反擊，她抓住壯男衣領質問欲報警，想不到遭壯男反壓在地，還扒下女子上衣及內衣，幸好路過民眾幫忙逮住壯男，並拿衣服蓋住赤裸的女子，而壯男則依性騷擾、強制猥褻等罪，被判4個月、10個月徒刑。

事發當天上午，女子打算歸還YouBike，前往府中站搭捷運，在街道的狹窄處，遭身高180 公分、體重大約120公斤的劉姓男子用左手襲胸，女子當場質問劉男為何要這樣做，劉男卻辯稱「有什麼證據證明襲胸」，女子認為劉男是性騷擾慣犯，因此決定抓住他報警。

兩人隨即爆發衝突，想不到劉男竟扒光女子上半身衣服，害她當街赤裸，期間女子為了保命抓住劉男下體，卻被拉回來壓制，直到路過民眾發現，才制伏劉男救出受害女子。劉男被逮捕時辯稱是女子先抓他、還罵髒話，且8年前出車禍後，左邊肢體無力、不靈活，不可能用左手襲胸，表示自己肢體無力、為求平衡避免跌倒，才會碰到女子胸部。

法院審理此案時，認為劉男手術後，雖然醫院認定左側肢體無力，但不代表「無法抓捏」，現場目擊者也看到劉男一手勾女子脖子、一手扯下衣服，表示左手可以正常動作，加上劉男近4年有在公共場所性騷擾的紀錄，因此依照性騷擾及強制猥褻罪判刑。

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(中時電子報)