美國政府每周加發600美元失業補助，將於7月底劃下句點，儘管該項紓困措施引發失業者不願重返職場的爭議，但這筆補助對不少家庭而言是救命索，一旦收回成命，數百萬美國人恐墜入「收入懸崖」（income cliff）。

每周額外給予失業者600美元補助，幫許多陷入生計困境的美國人度過疫情難關，部分經濟學家甚至稱該項救助措施，是因應疫情的振興經濟方案中「最佳」一環。麻州大學阿默斯特分校經濟學教授杜柏（Arindrajit Dube）發推文指出，現在中止每周600美元失業補助是「可怕的念頭」。多數家庭早已花光領到的一次性紓困支票，美國當前居高不下的失業率預料會持續到明年。若貿然取消600美元失業補助，失業救濟金會回復到地方政府平均每周發放每人378美元的金額，失業者的收入將驟減60％，而且再無其他紓困支票可領。杜柏在推文中寫道，「那會將數百萬家庭推向痛苦深淵，使經濟活動降溫，阻礙我們的經濟復甦。」

相較擁有自宅的屋主，通常屬無殼蝸牛一族的租屋客，因低薪且失業的居多，當新冠疫情來襲時首當其衝，受創尤其嚴重。

根據Urban Institute的分析，當補充的救助金告終，無業的租客只有基本的失業救濟金可領，他們將面臨「收入懸崖」，很多人恐無力支應食衣住等方面的基本生活開銷。

雖有民主黨國會議員提議，延長聯邦政府每周600美元失業補助，但反對者批評此措施容易淪為詐騙，且補助金額過高，比失業者過去的在職所得還多，降低他們重拾工作的意願。

跨黨派的美國國會預算辦公室（CBO）近來發表報告下的結論是，延長每周600美元失業補助，恐會拉低美國今年下半的就業率。

(工商 )