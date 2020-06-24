「彩妝大師」朱正生在經國管理學院投入樂齡教學，以65-85歲為主要教學對象。面對年紀比自己年長的學生，朱正生老師以「帥哥、美女」稱呼同學，縮短師生間的距離，同時教學相長，讓生命充滿無限可能。

聊到學生的年齡層越來越高，朱正生被朋友笑「教千歲班」，甚至在第一次上課時，台下學生露出不以為然的表情，問他「我們年紀這麼大了，幹嘛還要化妝」？朱正生老師回應：「對美的追求是沒年齡限制的，銀髮族也可以是漂亮的銀髮族，歐巴桑也可以是最美麗的歐巴桑啊」！

為了瞭解他們的需要，朱正生從學生當中找出幾位大哥哥，針對他們稀疏的眉毛進行畫眉教學，透過直接在學生臉上示範，讓學生們看出畫眉前後的差異。所有同學都被畫眉一個小動作給收服，幾乎每個學生都開始注意起自己的眉形、眉色，並積極學習。之後上課，學生們再也不會懷疑化妝的必要性。

佛光山人間大學可愛小沙彌班。（朱正生提供）

其實朱正生不只授課65歲以上的學生，最小的有小學三年級，原來佛光山人間大學也曾開過「小小沙彌班」以小學生為主要招收對象。小朋友的皮膚天生就細嫩，為什麼要化妝？朱正生回應，當他們參加話劇表演等活動，為了上舞台表演，還是需要化妝以增加可看性。在課堂上認識化妝的基本原則，對於日後需要上妝時的審美眼光，還是有幫助。

朱正生（左）端午節跟姊妹學包粽子，分享給朋友。（朱正生提供）

朱正生回想之前對化妝一竅不通，還好有母親和大姊的支持，時常當他的模特兒。為了把口紅塗得漂亮均勻，每天都在紙上畫了上百個唇形練習，苦練幾個月，才漸漸畫出美麗的唇形。至於色彩的運用，朱正生更將自己的服裝生意與流行時尚來搭配彩妝，終於找到適合不同女性的色彩。他還隻身前往法國學習進階彩妝造型與人體彩繪，為自己的改行做足準備。

朱正生獲得彩裝美學指導教授總冠軍。（朱正生提供）

總是對事物充滿好奇的朱正生，憶起兒時都是母親在端午包粽子，姊姊們在旁幫忙，自己只負責品嚐。在母親離開後的第一年，為了保留母親的愛與溫暖，今年在家中動手包粽子。他表示：「自己包的粽子，除了有家的溫暖，包粽子的過程不僅有趣，拿來送朋友更顯誠意。」朱正生認為，包粽子看似簡單，其實要用一條棉繩將粽子裹好，太鬆太緊都不算完美。

朱正生（左）與彩妝啓蒙恩師石美玲（朱正生提供）

朱正生帶領學生參加2020年第13屆美國密西根MNS國際菁英盃競賽，學生余以卉、翁敏媗抱走三個冠軍獎盃，他自己也得到彩妝美學指導教授總冠軍頭銜。他看到自己從大一帶到大三的學生上台領獎時，朱正生回想起當年自己也是從一個彩妝門外漢跨足這個領域時的過程。朱正生難忘他的彩妝啟蒙老師「彩妝教母」石美玲，「當她看到我畫的妝時，露出一臉不可思議的表情，完全無法理解怎麼有人可以把妝畫得這麼難看，紅紅綠綠的往臉上抹，看不出絲毫美感」。

朱正生（中）悉心指導兩位非本科系學生奪冠。（朱正生提供）

這二位在美國密西根MNS國際菁英盃競賽上獲獎的學生，跟朱正生一樣，都是完全沒有接觸過彩妝的一般高中生，從進入經國學院才開始認識整體造型與彩妝是什麼。朱正生看到她們兩人上課從不遲到、曠課，全心投入從不服輸且認真學習的態度，讓自己回想到當時剛開始學習彩妝執著的模樣，因此3年內不斷地盡全力帶領與指導，讓兩位認真的學生從一個彩妝的新生兒到國內外許多時尚舞台上頻頻獲獎，更在參賽的過程中不斷地激勵她們學習與成長。

(中時 )