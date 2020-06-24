隨著孩子踏入青春期，常會因為叛逆心，讓親子關係趨於緊張。這是因為青少年在身體和心理急遽變化時，常必須在混沌中探索，在掙扎中成長；而父母卻擔心大孩子懂太多，不管好壞都想嘗試，而逐漸減少溝通。

而性教育一事，也是如此！與孩子談性教育，一直是許多父母難以啟齒的話題，要怎麼教導才不失正向的教育意義，而又不流於猥褻？是點到為止，還是詳加說明？當然，也有父母想藉由「少了解、晚知道」來預防孩子提早開機。

實際上，現今社會對性事的開放態度，以及無遠弗屆的網路資訊，讓青少年對於性知識多少都有認識，且實際上獲得的資訊多寡，早已經遠遠超乎父母的想像及瞭解。

青少年們對性的好奇，不會因為家長的保護而減少！前國泰綜合醫院婦產科主治醫師葉紹錡表示，與其讓他們偷偷摸摸的上色情網站搜尋，以及學習不正確的性知識及性態度，不如適時的給予青少年，甚至兒童正確的性教育。

循序漸進的教育他們，性愛是什麼？懷孕怎麼回事？生產又是什麼？該如何考慮及決定要不要進行性行為？做了會有什麼後果？該如何避免懷孕？以及如何保護自己免於性病傳染？

葉紹錡指出，性教育並不是鼓勵青少年提早有性行為，而是成人對兒童及青少年行保護的實際行動。根據內政部統計，國內未成年少女生育率佔6%左右，僅高於南韓，比美國、新加坡、中國大陸與日本為低 。

但根據文獻及相關的調查與研究均顯示，青少年期懷孕是導致孕產婦和兒童死亡，以及不良健康與貧窮之惡性循環的主要因素。因此，要有1個健康、正確的知識和行為，是保護青少年以免懷孕及接受性病的傳染的不二法門。

葉紹錡表示，必須教育大孩子，唯有禁慾才是真的能讓自己或對方免於懷孕及性病的傳染；再者，就算是已認定彼此為自己的唯一，也別忘了隨時保護自己。此外，讓孩子認識各種避孕方法，也是非常重要的。

保險套

避孕效果較佳，也能防治性病。但必須注意以下幾個重點：首先要注意材質，乳膠保險套（latex condoms）是比較好的選擇，因為羊膜保險套（sheep condoms）無法阻擋HIV病毒的穿透；而號稱超薄的聚氨基甲酸酯保險套（Polyurethane condoms），較乳膠型易破損，但適用於對乳膠過敏的人。

注意保存事項，要將保險套存放於在室溫內，置放在車裡或皮夾，都會因為高溫導致保險套損壞，一不小心就懷孕。注意使用事項，不要用牙齒或尖銳物撕開外包裝，可能會不小心劃破它；使用前再次檢查有無破損、有無過期、有無變形，以及大小是否適宜，過大或過小都會造成使用不便及降低防護效用。

葉紹錡提醒，更重要的是，應全程使用保險套，另外，使用過的保險套也不宜翻面再用。一旦保險套在性愛過程中破掉了，必須停止動作，改用其他方式避孕。射精後，男性必須在陰莖癱軟前盡快自陰道抽出，以避免精液外溢，影響避孕效果。

過程中若使用潤滑劑，應注意潤滑劑說明，是否與保險套相容，尤其油性的潤滑劑如食用油、凡士林、潤膚乳等，都會溶解乳膠保險套導致破損，大大的降低避孕效果。此外，要注意只有被保險套包覆到的皮膚才能免於性病傳染，並非是有戴套就可免於一切傳染病。

口服避孕藥

對許多在一時激情下來不及使用保險套，或者不愛使用保險套有隔閡感的青少年而言，口服避孕藥是1道絕佳的防護。葉紹錡表示，口服避孕藥分為2種，一是「事前避孕藥」，需要天天服用，二是「事後避孕藥」，為事後緊急使用。

「事前避孕藥」是由2種女性荷爾蒙-雌激素（estrogen）和黃體素（progestin）所組成，服藥的關鍵是必須長期穩定服用，使體內維持一定的雌激素與黃體素濃度，才能達到最佳的避孕效果，降低受孕的機會。

至於「事後避孕藥」，主要作用是干擾卵巢排卵，或改變子宮黏液降低精卵結合的機率。常見有2種，第1代藥物為單一高劑量黃體素（levonorgestrel），有效投藥時間為72小時內；第2代為黃體素受體調節劑（uliprsital acetate），有效投藥時間則為120小時內。

但事後避孕藥的缺點是有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、疲倦等副作用，如果服藥後2至3小時內有嘔吐情況，需再補服1劑；不過，這些不適情況大多在1~2天內消失，如果持續出血超過1周、下腹持續疼痛，就應該立即回診檢查。

切記，事後避孕藥雖然方便，但長期使用可能對身體內分泌系統造成負擔，或導致月經週期錯亂、不正常出血，所以並不適合長期服用。

此外，避孕藥屬於處方用藥，醫師會依據患者狀況跟需求開立。取得處方箋後，才可至藥局領取或購買。部分藥物可能與避孕藥產生交互作用，看診時須告知醫生服藥情況。

避孕貼片

其原理、適應症，以及使用禁忌與口服避孕藥大致相同。但與口服避孕藥最大的差別是，避孕貼片較少全身性的副作用，並可減少藥物經肝臟代謝對身體造成的負擔。

通常於月經來潮的5天內貼第1片，此後每7天換新，直到當月貼完3片，大多於取下第3片的7天內月經會來潮。但需要注意的是，部分使用者可能有局部皮膚過敏的現象。

子宮內避孕器

子宮內避孕器是於子宮內放置含銅的成分的異物，導致局部發炎反應，因而引起子宮收縮及免疫反應，造成精蟲或受精卵被攻擊而消滅，或干擾精蟲活動及受精卵不易著床。

但葉紹錡完全不建議青少年使用，主要原因還是因為子宮內避孕器無法預防性病傳染，而且還會增加骨盆腔感染機會，所以如果有多重性伴侶、或自己是有性傳染病病史者、或未曾生育者都不建議使用。

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(中時電子報)