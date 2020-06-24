王瞳去年捲入馬俊麟家庭風波，近9個月沒拍戲，工作停擺加上官司纏身，近日回歸教會生活，和同是教友的艾成、張芸京、潘奕如組團當Youtuber，拍攝「耶！一同進城」影片傳遞正能量。她坦言因負面事件心情低落，沈澱數月以來學到很多功課，「包括待人處事也好，不能太熱情要有界線」，這段時間也反省、調整自己，對於官司王瞳僅表示「多說多錯，沒有幫助」，一切交由法院審理。

王瞳（右起）和潘奕如、艾成、張芸京為教會拍攝影片傳遞正能量。（「耶！一同進城」提供）

13歲就拍戲入行演藝圈，王瞳從不會說台語，到拍攝《夜市人生》被導演李岳峰磨出輪轉台語，她感謝不少前輩提攜，再加上喜歡鼓勵人個性，自己也會去關心劇組後輩及工作人員，不時送杯咖啡或小紙條為對方加油打氣，但或許因此讓王瞳摔了一跤，「就算你想幫助很多演員、工作人員，但不能像媽媽溺愛小孩那樣，無限地給予關心」。

王瞳近半年來沈澱自我，自省發現「我不夠愛自己，都focus在別人身上，為家人好為誰好，卻忘了自己」。連月以來的負面新聞壓力，讓王瞳長達3、4個月不敢看新聞，就怕陷入憂鬱情緒，她透過禱告恢復心情，從中體悟「像是錢和酒是好東西，但會因為人的心用錯才變質。關心跟愛本質沒錯，要調整的是你的心，而不是漠不關心。」

王瞳透過禱告恢復心情。（粘耿豪攝）

9個月來沒戲拍，王瞳接零星通告、業配產品，收入儼然成問題，為了支付台北2間房每月9.5萬元房貸，她已賣掉高雄房子來支付，雖收入無法和過去相比，但王瞳不灰心「有多少能力做多少事，不行的話就再賣房吧」。對於未來工作方向王瞳也不設限，只要有機會、評估完成就去做。

今年4月開始拍攝「耶！一同進城」系列影片，王瞳為此特地買電腦學剪接軟體，從攝影、剪輯、上字幕做起，得注意不能拍太久，否則後製起來很花時間，「以前錄影時，常看到工作人員在畫圈圈暗示告段落，現在自己做幕後才懂」；此外她還擔當主持人控場，在時間內得掌握現場情緒，「像之前看瓜哥、憲哥主持，抓節奏外也要懂拋接球」。此外她和教友也舉辦憂鬱症相關講座，分享過去經歷鼓勵他人，感謝信仰讓她恢復信心。

王瞳近來跨界學幕後剪接。（粘耿豪攝）

王瞳（左）近來為教會拍攝影片，還特地學剪輯後製。（「耶！一同進城」提供）

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