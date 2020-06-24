經濟部上周公布離岸風電第3階段區塊開發草案，預計明年Q2招商。不過風電大廠、丹麥開發商CIP(哥本哈根基礎建設基金)不認同參與資格標準太低，今日對政府提出三大建言。希望「入學門檻」拉高，同時對國產化政策能拿出本土供應鏈商業合約者，當作好學生給予「加權計分」。

台灣離岸風電已釋出5.7GW容量，最新一塊大餅，容量高達10GW。經濟部規劃從2026年到2035年，分兩階段各釋出5GW，全部採競價制。首段先從2021到2023年，分三年公告「1、2、2」容量，2026年起開始建置。想參與的風電開發商，要先資格審查過關，才能參加競價評比。而資格會有「技術能力、財務能力、產業關聯具體承諾」三大審查重點。

對於區塊開發釋出方向，CIP今天對政府提出三大建言，要求「提高資格審查標準」、「提高產業承諾評分比重」、「以規模經濟支持本土供應鏈成長」。

CIP認為，首段應改為2021、2022年分兩期各公告2.5GW，也就是期數減少、容量加大。且原本給每位開發商每期開發上限0.5GW，應提高到1GW。理由為1GW容量不足以提供本土供應鏈經濟規模。

至於要求提高資格審查標準，是因為政府目前對廠商競價資格只要求60分即可。CIP 開發長許乃文認為，潛力場址(前一階段)時候，所有人就是60分以上即可。可是大學時候考試是60分及格，研究所應該就要70分，今天這個第三階段開發是一個更高level，要有更強的競爭力，建議門檻要從60分提到80分。

許乃文解釋，可以了解經濟部能源局這樣設定，是希望維持競爭力。可是這能藉由改為兩階段各釋出2.5GW，拉大門檻，一樣可做到競爭力。

CIP另要求資格審查中的「產業承諾」評分比重要到40％，同時納入開發商國產化執行的實績，並給予有實際簽署合約(跟本土供應鏈)的廠商加權計分。許乃文說，希望藉由加權，讓開發商彼此良性競爭去追逐國產化，如此各方也都可受益。

CIP攜手台灣菱重維特斯離岸風電公司（MVOW）建構台灣風機產業鏈，目前在彰芳西島與中能風場共擁有900MW併網容量，是第二階段潛力場址中惟二通過風機國產化審查者。今天的三大建言，基本展現在國產化政策上居於領先群的自信。

CIP說，自2017年起，MVOW便啟動本土選商與議約過程，目前已完成10項關鍵零組件合約簽署，風機國家隊雛型已浮現。

(中時 )