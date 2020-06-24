原本北韓表示將派部隊進入兩韓非武裝區，卻突然決定擱置對韓國發動軍事行動的計劃，並且在6月24日，拆除了10多台對韓國的心戰喊話設備。北韓到底在做什麼，真沒法預料。

韓聯社報導，根據北韓朝中社24日的說法，北韓國務委員會委員長金正恩在23日主持勞動黨第七屆中央軍事委員會第五次會議預備會議時，決定暫緩執行對韓軍事行動計劃。

先前在6月16日時，北韓人民軍總參謀部發言人揚言，將在金剛山旅遊區和開城工業園區部署「團級部隊」和「火力連隊」，也就是大量的步兵與砲兵，將重新進駐兩韓非武裝區(DMZ)，並且要建立哨站與基地，還要重啟軍事演習、發布對韓國的開戰傳單。同時，從21日起，北韓的工兵部隊，在兩韓邊境30多處地點，重新安裝對韓國喊話的心戰擴音器，引發對韓半島軍事緊張局勢升級的擔憂。

但是，情況3天後又有轉變，據韓國政府消息人士24日透露，北韓在江原道鐵原郡邊境地區，把剛剛安裝好的的10多台喊話擴音器又給拆除。

韓國國防部長鄭景斗，當天列席國會司法委員會時表示，已收到北韓拆除心喊話器設備的消息，國防部在核實情況，並隨時關注。

據執政黨共同民主黨議員金暎豪透露，統一部副部長徐虎出席國會外交統一委員會，非公開座談會時表示，北韓方已全部拆除在邊境地區的喊話設備。

有一種看法認為，北韓自己選擇使緊張局勢降溫，應該是金正恩的決定，主要是金正恩認為，真的對韓國發動軍事行動是得不償失的，必會引起韓國與美國的強烈不滿，然後給兩國實施大規模聯合軍演的口實。

(中時電子報)