羽球國手白馭珀回饋基層的腳步不停歇，繼上個月到萬巒國中羽球隊分享經驗，這個月前進桃園市中原國小，珀珀自嘲離國小很遠了，覺得難度更高。

白馭珀這次分享行程有兩個階段，首先先和中、低年級的選⼿分享，並和他們⼀起進行體能訓練；第⼆階段則是和⾼年級選⼿進行交流賽，透過實際對打進行教學，並於賽後針對個別選⼿進⾏提點。

對於和國小學童互動的心得，白馭珀笑說：「第⼀階段原本以為場⾯會蠻冷的，沒想到⼩朋友們非常踴躍，讓我感受到他們滿滿的熱情，也還蠻意外問了我⼀些深入的問題，例如我當初加入⽻球隊時的⼼情和想法，因為年代久遠還差點回答不出來。那也希望他們能像現在這樣⼀直保持熱情，因為需要熱情才能夠在這條辛苦的路上堅持下去。」

有句成語是「教學相長」，白馭珀此行不只分享經驗，也帶著滿滿收穫回程，她說：「「我覺得現在⼩朋友跟我以前很不一樣，不只是傻傻地打球⽽已，會問很多專業性問題，像是⼀些技術該怎麼打，腳步該怎麼移動、或是移位的部分，他們都蠻有想法，是我這次交流蠻印象深刻的部分，相信他們只要能持之以恆、不要受傷，⽤這樣的態度應該可以打出好成績。」

(中時 )