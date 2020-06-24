台電台中火力發電廠2、3號機組因老舊等問題，去年遭台中市政府廢除操作許可證，不過台電24日宣布其中的2號機組將於晚間點火，24日晚間台中市環保局副局長陳宏益率隊到達中火稽查，開來空氣品質監測車入場檢查。（黃國峰攝）

台電台中火力發電廠2、3號機組因老舊等問題，去年遭台中市政府廢除操作許可證，不過台電24日宣布其中的2號機組將於晚間點火，24日晚間台中市環保局副局長陳宏益率隊到達中火稽查，表示如果發現2、3號機組開機，將直接開罰。（黃國峰攝）

台電台中火力發電廠24日下午宣布2號機組晚間將點火重啟，台中市環保局稽查人員晚間即大規模稽查中火，結果發現台電人員都已就定位、且2號機組爐溫達260多度，確定依法裁罰並勒令停機；環保局強調，若25日下午二次稽查發現2號機爐溫度未降，將依違反《空汙法》移送法辦。

24日晚間9點35分，台中市環保局副局長陳宏益率領大批稽查人員、移動式空氣品質偵測車到台中火力發電廠外，準備稽查中火2號機組運作情況，他表示，市府一再向中火聲明，在法律有爭議的條件下不應貿然啟動2、3號機組，但台電仍堅持開機，還是選在連續假日前的夜間，環保局全員待命監控。

宣示只要確認中火2號機確實啟動、市府一定開罰後，陳宏益率領稽查人員踏入中火執行稽查作業，稽查工作約1小時後結束。陳宏益表示，經現場查看，2號機組周邊的工作人員都已就位，且鍋爐已經啟動、溫度也達到260多度，只要燒到4、500度，中火便可以開始燒煤並供電，但此舉已經違反《空汙法》第63條、沒有許可證即動工。

陳宏益指出，台電一再對外聲明今年供電量沒有問題，日前還在股東大會上強調供電無虞，現在卻以「用電超標」為由重啟2號機組，但其實，台電備載電力仍在10％以上，且若真需要調度用電，也應先使用乾淨的電力，而非使用最髒的燃煤電力。

他強調，現場稽查紀錄已經明確表示將對台電開罰，且勒令中火2號機組立即停工，環保局將徹夜趕工擬定處分書，預計今天上午送達中火，下午也會再派員到現場持續監督，若發現2號機組鍋爐溫度未降溫、顯示沒有停工跡象，則將依《空汙法》56條規定移送法辦，負責人可能被處以3年以下有期徒刑。

對於市府揚言重罰的作法，台電深夜發出聲明表示，2號機排放「合格」且屬於許可證申請展延狀態，屬於合法操作，且2號機空品改善完成、符合市府制定的加嚴標準，無法理解為了滿足供電所做的合理調度，卻遭中市府威嚇對待，感到情何以堪。

(中時 )