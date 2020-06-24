警方在安撫戴男過程中，使用透明圓形盾牌自保。。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣年約50歲的戴姓男子23日晚間，疑似在飲酒後情緒激動，對家人辱罵、叫囂，甚至攻擊等，家屬一籌莫展並報警求助，未料警方到場，戴男仍然激烈反抗，甚至喊著「我一定要殺掉一個人」，警方為了避免戴男傷人、自傷，以辣椒水、警棍等方式制服，並協助送醫。

這起事故發生於23日晚間9點許，住在湖口鄉的戴姓男子因心情不好飲酒，酒後又情緒激動，不斷咆哮，甚至手持利器作勢要攻擊，警方到場後，戴男仍持續吵鬧，甚至拿著鐮刀、鐵棍，威嚇警方不得靠近。

當時湖鏡派出所2名員警獲報到場，並向戴男表明身分，欲上前協助、安撫，戴男仍揮舞利器，挑釁警方「過來、過來！有種你就過來！」，也不聽信警方的身分，又要警察離開「不要騙人了，我就被人騙過，走開！」，甚至出言恐嚇「我一定要殺掉一個人」、「誰來我就讓他死」。

警方不敢大意，先透過辣椒水、警棍等方式阻止戴男，警友會新湖辦事處致贈的透明圓形盾牌也派上用場，抵擋戴男的攻擊，最後成功制服，由新竹縣消防局將戴男送往醫院強制就醫，以免戴男傷人。

新湖警分局指出，員警能夠有驚無險，也感謝新湖辦事處致贈分局50面透明圓形盾牌，讓警方執勤時，多一層保護。

(中時 )