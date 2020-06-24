在 Instagram 查看這則貼文 熊田曜子（@kumadayoko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 7:56 張貼

38歲日本寫真女星熊田曜子，有「史上最強美乳」稱號，雖已是3個孩子的媽，但身材依舊保持火辣；近日她在社群網站PO出15年前的寫真辣照，被網友狂讚幾乎沒變。

熊田曜子在IG貼出當年23歲的寫真封面照，只見她綁著公主頭，身穿淺色系內衣，撩起裙子，有意無意秀出小褲褲，搭配轉身露出的無辜表情，清純中不失性感，相當撩人。

辣照PO出後，不少粉絲激動留言讚她都沒變，直誇她現在身材都保持的一樣好，也有人認為以前是可愛，現在多了成熟美，都一樣漂亮。

(中時電子報)