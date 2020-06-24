38歲日本寫真女星熊田曜子，有「史上最強美乳」稱號，雖已是3個孩子的媽，但身材依舊保持火辣；近日她在社群網站PO出15年前的寫真辣照，被網友狂讚幾乎沒變。
熊田曜子在IG貼出當年23歲的寫真封面照，只見她綁著公主頭，身穿淺色系內衣，撩起裙子，有意無意秀出小褲褲，搭配轉身露出的無辜表情，清純中不失性感，相當撩人。
辣照PO出後，不少粉絲激動留言讚她都沒變，直誇她現在身材都保持的一樣好，也有人認為以前是可愛，現在多了成熟美，都一樣漂亮。
(中時電子報)
38歲日本寫真女星熊田曜子，有「史上最強美乳」稱號，雖已是3個孩子的媽，但身材依舊保持火辣；近日她在社群網站PO出15年前的寫真辣照，被網友狂讚幾乎沒變。
熊田曜子在IG貼出當年23歲的寫真封面照，只見她綁著公主頭，身穿淺色系內衣，撩起裙子，有意無意秀出小褲褲，搭配轉身露出的無辜表情，清純中不失性感，相當撩人。
辣照PO出後，不少粉絲激動留言讚她都沒變，直誇她現在身材都保持的一樣好，也有人認為以前是可愛，現在多了成熟美，都一樣漂亮。
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