吳益政代表民眾黨出戰高雄。（本報資料照片）

高雄市長補選登記參選截止，國民黨推出市議員李眉蓁參選，民眾黨徵召親民黨市議員吳益政出戰。名嘴康仁俊認為，以這時的高雄氛圍而言，吳益政要搶李眉蓁的票，有非常大的難度。

康仁俊在政論節目《台灣最前線》中表示，吳益政要搶李眉蓁藍營的票，有難度。吳益政在過去選舉裡面，也不是那麼靠親民黨，因為他雖然是拿親民黨的旗子，在地他也確實自己有在經營耕耘。若因親民黨派一個人，或者是因他掛親民黨的旗子，就能把藍營的票大量拉過來？在這個時候的高雄氛圍，很難。

康仁俊表示，對民眾黨主席柯文哲來講，他沒有到買空、賣空。因為他至少拉到了一個話題，說他找了吳益政進來。而且賺到一個話題，說他在營造白橘合作。不過他不只是搶不到民進黨的票，要搶國民黨的票，也有非常大的難度。

康仁俊認為，柯文哲會想要著眼在地方議會上，不是只有藍跟綠，它會有很大一塊將近三分之一的席次，會是無黨籍或是小黨，他想要營造這一塊，並去形塑2022年時，他一定會在高雄這個地方，大力地推出自己的市議員人選。

(中時電子報)